بلومبرج: الأسهم المصرية تشهد أكبر تدفق أسبوعى منذ عام 2014

كتبت: إنجى مجدى

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن التداول فى البورصة المرتكز على الأسهم المصرية شهد أكبر تدفق أسبوعى منذ عام 2014، حيث زاد الأجانب رهانهم على هذا السوق الذى يعد ثانى أفضل أسواق المال خلال العام الجارى.

وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، إن التدفقات تظهر رغبة متزايدة للأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 15% هذا العام، حيث تعافى من انخفاض بنسبة 13% فى 2018. وتوضح أن تخفيض سعر الفائدة المفاجئ، الشهر الماضى، ساعد على تحسن توجه الأصول فى الأسواق الناشئة.

وأضافت شبكة بلومبرج الأمريكية، أن المؤشر هو ثانى أفضل أداء بين المقاييس الرئيسية التى تتبعها Bloomberg هذا العام، حيث يأتى وأرء مؤشر شنغهاى مباشرة.

وأشار التقرير، إلى أن مؤشر صندوق " VanEck Vectors Egypt" جذب 11.5 مليون دولار خلال خمسة أيام بنهاية 8 مارس، أكثر من أى وقت منذ سبتمبر 2014. وارتفعت الأصول تحت الإدارة إلى 52 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس. ويستثمر الصندوق الذى يقع مقره فى الولايات المتحدة أكثر من 40% من أصوله فى قطاع العقارات والكيماويات والاتصالات فى القاهرة.

بعد الأسبوع المتميز لصندوق VanEck ، احتلت مصر المركز الأول فى قائمة جمعتها Bloomberg لتتبع تدفقات الصندوق إلى بلدان مختلفة على مستوى العالم. وكانت الزيادة 20%، عند قياس التدفقات مقابل مجموع الأصول التى تستهدف البلاد.