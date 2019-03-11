بلتون تتوقع خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس فى مارس

كتب هانى الحوتى

توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 مارس 2019.

وبرر بلتون، فى تقرير بحثى توقعه لعدة أسباب وهى أولا استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية، وثانيا فى ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة فى تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018 مما دفع البنك المركزى المصرى إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021، متوقعة أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.

وأضاف ثالثا تتمثل مهمة البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، واستمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التى تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية- وهو عاملاً آخر فى اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتابع ورابعا هناك فرصاً محدودة لخفض مستقبلى لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية على التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثانى لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام، بالإضافة إلى أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضى، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار.

وأكد بلتون، أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم محافظة على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

شهد التضخم العام السنوى ارتفاعا بنسبة 14.4% فى فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% فى يناير 2019 ومتجاوزاً توقعات بلتون عند 13.5%، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% فى يناير، والذى نرى أنه راجعاً إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهرى مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة فى يناير 2019.

فى الوقت نفسه، ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضى، نتيجة تغيير سنة الأساس، وارتفع المعدل الشهرى للتضخم بنسبة 1.7% من 0.6% فى يناير، بارتفاع عن توقعات بلتون عند 1%، ارتفع التضخم الأساسى بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% فى يناير.