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بعد قليل.."القضاء"يواصل محاكمة 11 متهما بـ "أحداث كنيسة مارمينا"

الإثنين، 11 مارس 2019 07:00 ص
بعد قليل.."القضاء"يواصل محاكمة 11 متهما بـ "أحداث كنيسة مارمينا" محكمه_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

ونسبت النيابة للمتهمين تصنيع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

 وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

 وأثبتت تحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى فى  قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى فى منطقة العياط، بالجيزة.

 

 


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