بعد صدور القرار.. تعرف على التشكيل الكامل للقابضة الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعيات، قرارا اليوم باعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتعيين المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيسا للقابضة الكيماوية لمدة 3 سنوات.

وتضمن القرار تعيين وليد الرشيدى نائبا لرئيس الشركة القابضة وتقليص عدد الأعضاء لـ 7 أعضاء فقط .

والأعضاء هم المحاسب عماد الدين مصطفى خالد، رئيس مجلس الإدارة، ووليد محمد الرشيد أبو العزم، عضو متفرغ للشؤن المالية والإدارية، والمهندس أسامة مهدى محمد إبراهيم عبد العال، عضو متفرغ للشؤن الفنية، والأعضاء المتفرغين هم الدكتور على إبراهيم صبرى، وأحمد عبد الرحيم ناجى، وخالد الغزالى حرب، وعماد حمدى على حمدان.

ووفق القرار تم استبعاد كل من المهندسة عزة محمد أبو الفرج، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية، والدكتور جابر جاد جاد الحق نصار، عضو مجلس الإدارة رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتورة هانم عبد الرحمن سباق.