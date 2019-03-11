بعد توقعات الأرصاد.. تعرف على روشتة المرور لتجنب الحوادث فى الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور شبورة صباح اليوم الإثنين على كافة الطرق السريعة و الصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير للمرور، بإتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر و تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

و شددت إدارة المرور على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنباً لإنعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

و تناشد ادارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية)، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

و أكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا فى اتجاه السير، و يمكن إستدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.

ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة دافئ مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.