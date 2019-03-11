video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 03:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد توقعات الأرصاد.. تعرف على روشتة المرور لتجنب الحوادث فى الشبورة

الإثنين، 11 مارس 2019 02:30 ص
بعد توقعات الأرصاد.. تعرف على روشتة المرور لتجنب الحوادث فى الشبورة الشبورة المائية صباحا _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور شبورة صباح اليوم الإثنين على كافة الطرق السريعة و الصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير للمرور، بإتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر و تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

و شددت إدارة المرور على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنباً لإنعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

و تناشد ادارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية)، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

و أكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا فى اتجاه السير، و يمكن إستدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.

ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة دافئ مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يفتح طريق العلمين الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الشبورة

الطرق السريعة




لا تفوتك
كامل الوزير يؤدى اليمين وزيراً للنقل أمام السيسي غداً

كامل الوزير يؤدى اليمين وزيراً للنقل أمام السيسي غداً

"انزل يا جميل ع الساحة".. نجوم الفن يغنون فى عيد ميلاد يسرا..فيديو

"انزل يا جميل ع الساحة".. نجوم الفن يغنون فى عيد ميلاد يسرا..فيديو

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة