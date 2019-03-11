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براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:56 م
براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة سارة نخلة وأحمد عبد الله محمود-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح الدقى، اليوم الإثنين، قبول المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه 3 أشهر، شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبرأته مما هو منسوب إليه، فى اتهامه بالاعتداء بالضرب على زوجته، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية ضياء صبحى برفض الدعوى المدنية.
واستمعت المحكمة لشعبان سعيد المحامى دفاع المتهم، والذي دفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى، وكيدية الاتهام وبطلانه، وعدم معقوليته، وقدم حافظتى مستندات طويت على عدة نزاعات قضائية بين المتهم والمجنى عليها، وشهادة تفيد بعدم تواجده بدائرة الدقى، يوم الواقعة.

وقال شعبان سعيد، أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى أشارت إلى أن المجنى عليها اصيبت بسحجات وكدمات وخدوش، نتيجة ضربها بمفاتيح، مؤكدًا أن الأداة الواحدة لا يمكنها أن تحدث أكثر من أثر.

ودفع، المحامى بعدم معقولية الواقعة حيث أن المجنى عليها أدعت انها كانت تسير بمنطقة الدقى وتقابلت، مع المتهم فاعتدى عليها بالضرب فى الطريق، على الرغم من أنهما مقيمان بمدينة 6 أكتوبر.

كما دفع شعبان سعيد بكيدية الاتهام، مستندةً إلى أن المجنى عليها حررت بلاغها بعد يومين من اتهامها بالتعدى بالضرب على والدة زوجها أحمد عبد الله محمود.

 
كانت محكمة جنح الدقى عاقبت الفنان أحمد عبد الله محمود  بالحبس 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ فى اتهامه بالتعدى على زوجته الفنانة سارة نخلة.
 
وحررت الفنانة سارة نخلة يوم 26 أكتوبر الماضي، المحضر رقم 16125 جنح الدقى لسنة 2018 اتهمت فيه زوجها بالتعدى عليها بالضرب، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التى عاقبته بالحبس 3 أشهر.
 
 

 

 


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