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بدء الاقتراع بدائرة أشمون فى المنوفية ثانى أيام التصويت لمقعد البرلمان

الإثنين، 11 مارس 2019 09:23 ص
بدء الاقتراع بدائرة أشمون فى المنوفية ثانى أيام التصويت لمقعد البرلمان انتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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فتحت اللجان الانتخابية منذ قليل أبوابها لليوم الثانى والأخير للاقتراع بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد وفاة نائب الدائرة محمود الخشن.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات مباشرة داخل اللجان الفرعية فى وجود المرشحين أو مندوبهم.

ومن المقرر أن ترسل اللجان الفرعية بالدائرة محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بكل لجنة إلى اللجنة العامة بالمحافظة، والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.


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