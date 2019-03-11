بالفيديو.. تعرف على 12 شائعة نفتها الحكومة فى 6 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت في الفترة من 6-11 مارس الجارى.

وتضمنت الشائعات استبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز وحذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى وتوقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني ووقف الدعم عن أسر السجناء ووفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم وتداول حلوى مخدرة بالمدارس وإغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة وإلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم وسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه والسجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد وتهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج وتشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد "دندرة" بالأقصر .