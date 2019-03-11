بالأسماء.. الأمهات المثاليات بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتهت لجنة فحص ملفات المتقدمين لمسابقة الأم المثالية، بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، برئاسىة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ من اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وجاءت زوزو بهي الدين رزق دراز، من مركز فوه، في المركز الأول وحصلت على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وتلتها فتحية سعد عبد الكريم ، من مركز فوه، هنيات حسين عبد المجيد رشوان، من مركز دسوق،وسومة سالم عبد المولى سالم من مركز مركز الرياض،و أم السيد السيد محمد الحيطاوي من مركز سيدي سالم ،وكاميليا عبد الجليل توفيق من مركز كفر الشيخ، وحلاوتهم سعد إبراهيم الصياد،من مركز الرياض، وفاطمة المرسي أبوشعيشع مرسي ،من مركز كفر الشيخ، ونعمة السيد أحمد عبدالدايم ،من مركز كفر الشيخ.

يذكر أن 25 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية بالمحافظة من مدن وقرى كفر الشيخ، وتم اختيار 10 منهن كأمهات مثاليات يمثلن مراكز ومدن كفر الشيخ الـ10، وسيتم تصعيد 5 منهن من بينهن الأم المثالية على مستوى الجمهورية،وسيتم ترشيح أم مثالية للمشاركة فى احتفالية جامعة كفر الشيخ بالأمهات المثاليات .