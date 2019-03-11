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الإثنين، 11 مارس 2019 02:46 م
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باكستان تعلن مقتل شخص جراء قصف هندى بإقليم كشمير

الإثنين، 11 مارس 2019 02:39 م
باكستان تعلن مقتل شخص جراء قصف هندى بإقليم كشمير الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين، مقتل شخص جراء قصف من جانب القوات الهندية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن الشرطة الباكستانية : "إن القوات الهندية قصفت الجانب الباكستانى من الإقليم عبر خط المراقبة ؛ مما أسفر عن مصرع مواطن 70 عاما".

من جانبه..ألقى المتحدث باسم الجيش الهندى الكولونيل راجيش كاليا باللائمة على القوات الباكستانية لبدئها إطلاق النيران أمس الأحد، مضيفا أن أربعة قرويين أصيبوا فى الجانب الهندى من الإقليم.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين الهند وباكستان الشهر الماضى بعدما شنت الهند غارات جوية داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة ؛ وذلك إثر هجوم على القوات الهندية فى كشمير فى 14 من فبراير أسفر عن مقتل 40 منهم.

 


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