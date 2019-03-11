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الإثنين، 11 مارس 2019 03:48 م
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انطلاق اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن

الإثنين، 11 مارس 2019 02:48 م
انطلاق اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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انطلقت فعاليات مجلس الأعمال المصري اليابانى، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين.
 
 
بدأ الاجتماع بدقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن، وكذلك ضحايا زلزال ضرب اليابان والذى يتزامن مع ذكرى هذا الحدث انعقاد الاجتماع.
وأكد إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى، أن رجال الأعمال من الجانبين سيناقشون فرص الاستثمار بين البلدين ومقومات الاستثمار في مصر ، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في العديد من المجالات ، والذى يساهم بدوره في زيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات  ، وذلك من خلال  لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين المصرى واليابانى على مدار اليوم و نتطلع من خلاله أن نحقق مكاسب استثمارية كبيرة ومتنوعة ، خاصة مع تحسن  المناخ الاستثماري في مصر اخر 4 سنوات ماضية .
 
 
وأشار إلى أن الجانب اليابانى اقترح عدة أفكار لتطوير التعاون المشترك خلال الفترة الماضية، داعيا مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الإصلاحات التى تشهدها مصر، فى ظل إستعداد مجلس الأعمال لتسهيل الحصول علي أي معلومات عن المشروعات المستهدفة وكذلك تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين اليابانيين.
 
 

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