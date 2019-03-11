video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار حلاق لمروره بأزمة نفسية فى الفيوم

الإثنين، 11 مارس 2019 02:24 م
انتحار حلاق لمروره بأزمة نفسية فى الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

انتحر حلاق من قرية أبو جندير بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بإلقاء نفسه بترعة مشروع أبو جندير، وقالت زوجته وشقيقه أنه انتحر بسبب مرضه النفسى.

 

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا من أهالى قرية أبو جندير، بقيام أحد المواطنين بإلقاء نفسه بترعة مشروع أبو جندير، وتمكن الأهالى من انتشال جثته.

 

و انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتبين انتشال جثة المتوفى بمعرفة الأهالى، وتبين قيام المواطن "خالد.ح.ص" (43 سنة-حلاق)، ومقيم بأبو جندير بإلقاء نفسه بالترعة، وقال شقيق المتوفى "محمد.ح" (36 سنة-حاصل على دبلوم تجارة)، وزوجة المتوفى "بطة.إ" (39سنة-ربة منزل)، أن المتوفى يعانى من مرض نفسى منذ فترة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى الحادث، وقالا شاهدا الواقعة، أنهما حاولا إنقاذه ولم يتمكنا.

 

و تم نقل جثة المتوفى لمستشفى إطسا المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2022 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار طالب ثانوى فى بنى سويف لسوء حالته النفسية

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة