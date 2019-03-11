انتحار حلاق لمروره بأزمة نفسية فى الفيوم

انتحر حلاق من قرية أبو جندير بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بإلقاء نفسه بترعة مشروع أبو جندير، وقالت زوجته وشقيقه أنه انتحر بسبب مرضه النفسى.

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا من أهالى قرية أبو جندير، بقيام أحد المواطنين بإلقاء نفسه بترعة مشروع أبو جندير، وتمكن الأهالى من انتشال جثته.

و انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتبين انتشال جثة المتوفى بمعرفة الأهالى، وتبين قيام المواطن "خالد.ح.ص" (43 سنة-حلاق)، ومقيم بأبو جندير بإلقاء نفسه بالترعة، وقال شقيق المتوفى "محمد.ح" (36 سنة-حاصل على دبلوم تجارة)، وزوجة المتوفى "بطة.إ" (39سنة-ربة منزل)، أن المتوفى يعانى من مرض نفسى منذ فترة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى الحادث، وقالا شاهدا الواقعة، أنهما حاولا إنقاذه ولم يتمكنا.

و تم نقل جثة المتوفى لمستشفى إطسا المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2022 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.