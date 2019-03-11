اليوم.. ندوة "مصر والاستشراق والدراسات الكلاسيكية" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "مصر والاستشراق والدراسات الكلاسيكية (اللقاء الثالث) تلقِى الثقافة والتراث المصرى قديمًا وحديثًا فى المجتمع الأكاديمى وما سواه"، وذلك اليوم الاثنين الموافق 11 مارس، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

يشارك فى الندوة كل من الدكتورة ماجدة النويعمي، أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية، بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مونيكا حنا؛ أستاذ الآثار والتراث الحضارى المصرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، والدكتورة فرانسيسكا ناتير، أستاذ مساعد علم المصريات بجامعة لايبزيغ والمتحف المصرى - جورج شتيندورف، ألمانيا، والدكتور حكيم الرستم؛ أستاذ مساعد التاريخ الأرمينى الحديث بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة مرتو مالوتاـ أستاذ مساعد علم البرديات اليونانية بقسم المحفوظات وعلوم المكتبات والمتاحف بجامعة أيونيا، اليونان، والدكتورة ريتشل ميرز، أستاذ دراسات الشرق الأدنى والدراسات الكلاسيكية، جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة.

وتهدف هذه الندوة إلى خلق حلقة نقاش تجمع باحثين ومتخصصين من الشرق الأوسط ونظرائهم من أوروبا وأمريكا الشمالية؛ للتفكير وطرح ومناقشة الطرق المتعددة التى شكلت بها فكرة الاستشراق فى مجال "الدراسات الكلاسيكية"، وعلاقة هذه الفكرة بأرض مصر وتاريخها وتراثها.

جدير بالذكر أن الندوة مفتوحة للجمهور، ويصاحبها عرض للكتب والمراجع باللغات العربية والأجنبية فى مجال تاريخ الاستشراق الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية.