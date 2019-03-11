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اليوم.. "الصحة" تطلق 3 قوافل طبية بمحافظتى الدقهلية والمنيا

الإثنين، 11 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. "الصحة" تطلق 3 قوافل طبية بمحافظتى الدقهلية والمنيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية اليوم وغدًا فى مناطق كفر سنجاب مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية والبلاعزتين مركز مغاغة محافظة المنيا، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد  فى تصريحات صحفية إن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات الطبية شاملة النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة .

 


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الصحة

القوافل الطبية

المنيا

الدقهلية




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