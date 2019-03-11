"اليوم السابع" ينشر بيانات المصريين الـ6 ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

هناء أبو العز

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، فى تغريدة لها إن المترجمتان سوزان أبو الفرج وعصمت عرنسة واللاتى يعملن مترجمتان حرتان مع الاتحاد الأفريقى، كانا على متن الطائرة المنكوبة، وكانتا فى طريقهما إلى نيروبى للمشاركة فى اجتماع تابع لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة الكينية.

كما كشفت نقابة الزراعيين عن هوية ثلاثة آخرين، من المصريين الذين لقوا مصرعهم، وهم الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالوادي الجديد، والمهندس عبد الحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني، وذلك خلال توجهما في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.

فيما كشف أحد أصدقاء ناصر العزب، 55 سنة، الذى كان يعمل مبرمجا فى إدارة الحاسب الآلى ببنك مصرعلى صفحته بفيس بوك، عن وجوده ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة، حيث كان يعمل بمنظمة فيزا العالمية، وكان فى طريقه إلى نيروبى لحضور مؤتمر خاص بالمنظمة.