النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أبنائه الـ3 فى المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بحبس المتهم بقتل أطفاله الـ3 فى المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن المتهم ارتكب الواقعة بمساعدة زوجته الثانية بسبب خلافات أسرية بينه وزوجته الأولى "أم الأطفال الضحايا"، حيث أغرق وزوجته الثانية الأطفال فىبرميل مياه، ثم ألقيا بجثثهم فى الرشاح للتخلص منها وإخفاء معالم الجريمة.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من سيدة بمقتل أطفالها الثلاثة علي يد والدهم، وإلقاء جثثهم في الرشاح بدائرة القسم، وانها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة والد الأطفال وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى نفس الشقة، وأنهما كانتا دائمتا التشاجر، ونشبت مشادة كلامية بين الزوجتين، ما دفع الزوج للتعدى على إحداهما، وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم، اعتدى عليهم ولم يتركهم إلا جثث هامدة، كما اعتدى على والدتهم بآلة حادة فى رأسها أصابها بالعمى.

وأضافت التحريات، أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية عنه، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الثانية.