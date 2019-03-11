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النقض تؤيد السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط بالغربية لاتهامهم بقتل عائلة بالخطأ

الإثنين، 11 مارس 2019 02:47 م
النقض تؤيد السجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط بالغربية لاتهامهم بقتل عائلة بالخطأ محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى بو بكر
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قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 9 ضباط شرطة على حكم السجن المشدد 7 سنوات فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
 
 
كانت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، رئيس المحكمة اصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على 9 ضباط شرطة في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ.
 
 
وتعود أحداث الواقعة، حينما أعدت قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر يدعى «الشنيرة» عام 2015، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تبادل اطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم.

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