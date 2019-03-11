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الإثنين، 11 مارس 2019 12:47 م
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النفط يرتفع مع تمسك السعودية بتخفيضات أوبك وتراجع أنشطة الحفر الأمريكية

الإثنين، 11 مارس 2019 11:48 ص
النفط يرتفع مع تمسك السعودية بتخفيضات أوبك وتراجع أنشطة الحفر الأمريكية خالد الفالح وزير النفط السعودى
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأمريكية.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.36 دولار للبرميل مرتفعة 30 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.
 
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يوازى 0.4 % إلى 65.02 دولار للبرميل.
 
ورغم المكاسب، إلا أن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.
 
وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها مثل روسيا، المعروف باسم أوبك+. وتعهد أوبك+ بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم الأسعار.
 
قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح لرويترز أمس الأحد، إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك + خلال اجتماعهم في أبريل، وأضاف "سنرى ما الذى سيحدث بحلول أبريل، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر".
 
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأمريكية بيكر هيوز الذى أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع تسعة إلى 834.
 
 

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