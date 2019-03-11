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النفسية محتاجة إسكندرية.. مدون إماراتى يزور عروس البحر ويروج للسياحة.. فيديو

الإثنين، 11 مارس 2019 08:39 م
النفسية محتاجة إسكندرية.. مدون إماراتى يزور عروس البحر ويروج للسياحة.. فيديو إبراهيم بهزاد من كوبرى ستنالى
كتب آسر أحمد
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حرص المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، زيارته لمدينة الإسكندرية المصرية، ونشر مقاطع فيديو لمعالمها التاريخية وشوارعها المشهورة.

وبدأ بهزاد جولته اليوم فى مدينة الإسكندرية بمقطع فيديو لأحدى شواطئها الشهيرة التى تطل نافذته عليها، ومن ثم فيديو من على قهوة "فاروق" الشهيرة بعروس البحر، ونشر مقطع فيديو له اثناء جلوسه عليها واستقبال مالك القهوة له وتناول وجبة الفطار من محل ألبان سيف المقابل للقهوة ، وكتب "عمرها 90 سنة، فى منطقة بحرى قهوة فاروق، قعدة المزاج والأصالة فى الإسكندرية، قهوة فاروق منذ سنة 1928، وتناول وجبة الفطور".

ومن ثم شارك المدون الإماراتى بالعديد من الصور التى التقطها اثناء زيارته في مقابر كوم الشقافة الأثرية فى مدينة الإسكندرية، كما نشر أيضا مقطع فيديو أثناء سيره بالسيارة فى منطقة المنشية وفى طريقه لزيارة أحد اصدقائه.

 

كما نشر المدون الإماراتى مقطع فيديو اثناء جولته فى منطقة محطة الرمل الشهير فى مدينة الإسكندرية وتناوله الحرنكش من على احد العربات، واختتم جولته بجلوسه على كوبرى ستانلى الشهير والتقاطه للعديد من الصور التاريخية للمنطقة.

 

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ويعد إبراهيم بهزارد، من المدونين العرب المشهورين، والأكثر دعما للسياحة المصرية، حيث يقوم من فترة لأخرى بزيارة مصر وخلال زيارته الأخيرة التقط العديد من الصور والفيديوهات المتنوعة لمعالم الإسكندرية، والتقاط مجموعة من الصور لإبراز معالمها فى المحافظات المختلفة، ثم يقوم بنشرها والترويج للسياحة المصرية، وبالفعل تلقى الصورالتى يلتقطها وينشرها رواجا كبيرا عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا.

 

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المدون الاماراتى ابراهيم بهزاد

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