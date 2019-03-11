النفسية محتاجة إسكندرية.. مدون إماراتى يزور عروس البحر ويروج للسياحة.. فيديو

حرص المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، زيارته لمدينة الإسكندرية المصرية، ونشر مقاطع فيديو لمعالمها التاريخية وشوارعها المشهورة.
#مساء_الخير_من_الاسكندرية #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/vfwwvA2MFF— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
وبدأ بهزاد جولته اليوم فى مدينة الإسكندرية بمقطع فيديو لأحدى شواطئها الشهيرة التى تطل نافذته عليها، ومن ثم فيديو من على قهوة "فاروق" الشهيرة بعروس البحر، ونشر مقطع فيديو له اثناء جلوسه عليها واستقبال مالك القهوة له وتناول وجبة الفطار من محل ألبان سيف المقابل للقهوة ، وكتب "عمرها 90 سنة، فى منطقة بحرى قهوة فاروق، قعدة المزاج والأصالة فى الإسكندرية، قهوة فاروق منذ سنة 1928، وتناول وجبة الفطور".
عمرها 90 سنة .. في منطقة بحري «قهوة فاروق» قعدة المزاج والأصالة فى #الإسكندرية ..— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
🔹 قهوة فاروق منذ سنة 1928
• و وجبة فطور ( سندويشات ) من محل ألبان سيف الدين مقابل المقهى .. #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/KE2gu7VvyY
الحاج سعيد صاحب قهوة فاروق و حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة .. #الاسكندرية #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/POQVcA8DQg— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
ومن ثم شارك المدون الإماراتى بالعديد من الصور التى التقطها اثناء زيارته في مقابر كوم الشقافة الأثرية فى مدينة الإسكندرية، كما نشر أيضا مقطع فيديو أثناء سيره بالسيارة فى منطقة المنشية وفى طريقه لزيارة أحد اصدقائه.
#الاسكندرية #مصر .. فتح مقابرِ "كوم الشُقافة " أمام السياح .. #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/SStTy2c45V— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
في المنشية وبالطريق الى زيارة أحد الأصدقاء في #الاسكندرية .. pic.twitter.com/M49BQL67lW— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
كما نشر المدون الإماراتى مقطع فيديو اثناء جولته فى منطقة محطة الرمل الشهير فى مدينة الإسكندرية وتناوله الحرنكش من على احد العربات، واختتم جولته بجلوسه على كوبرى ستانلى الشهير والتقاطه للعديد من الصور التاريخية للمنطقة.
كوبري ستانلي #الاسكندرية #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/T54gxF83O1— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 11, 2019
ويعد إبراهيم بهزارد، من المدونين العرب المشهورين، والأكثر دعما للسياحة المصرية، حيث يقوم من فترة لأخرى بزيارة مصر وخلال زيارته الأخيرة التقط العديد من الصور والفيديوهات المتنوعة لمعالم الإسكندرية، والتقاط مجموعة من الصور لإبراز معالمها فى المحافظات المختلفة، ثم يقوم بنشرها والترويج للسياحة المصرية، وبالفعل تلقى الصورالتى يلتقطها وينشرها رواجا كبيرا عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا.
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