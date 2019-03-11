النساء العربيات فى إسرائيل يطلبن تمثيلا سياسيا أقوى

عشرات النساء العربيات والإسرائيليات شاركن في اجتماع احتجاجي حاشد بمدينة حيفا في إسرائيل بمناسبة يوم المرأة العالمي، يوم الجمعة 8 مارس ، حيث طالبن بحقوق اجتماعية وبتمثيل أقوى للمرأة العربية في الحياة السياسية بإسرائيل.

وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم أو نزحوا داخليا خلال حرب 1948 التي أحاطت بقيام إسرائيل.

ويمثل هؤلاء حاليا ما يزيد على خُمس سكان إسرائيل. ويملك هؤلاء الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن ويقولون إنهم يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

ورفعت المشاركات في الاجتماع الحاشد لافتات بالعربية والعبرية كُتب على بعضها عبارات منها "عاش الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي" و"النساء تُقتل والحكومة صامتة" و"سنبقى صديقات يهوديات، عربيات" و"يا نساء ويا بنات، عصر الاستغلال فات" و "اوعي تخافي يا صبية، ما راح نفرط في الحرية" وغيرها.

وقالت مشاركات في الاجتماع إنهن يتعرضن لتمييز مُضاعف.