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المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الإثنين، 11 مارس 2019 09:22 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخألفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعأون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز ، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخألفين .

 

 

 


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