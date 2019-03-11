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المحرصاوى للطلاب الوافدين: لا تتلقوا الدروس خارج أروقة الأزهر

الإثنين، 11 مارس 2019 11:56 ص
المحرصاوى للطلاب الوافدين: لا تتلقوا الدروس خارج أروقة الأزهر رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب الوافدين
كتب لؤى على
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وجَّه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، رسالة للطلاب الوافدين قائلاً: «التزموا بالمنهج الأزهرى: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا، واحرصوا على تلقى العلوم داخل أروقة الأزهر، ولا تستجيبوا لأى دعوات بتلقى الدروس خارج أروقة الأزهر؛ لضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للدين الحنيف بتعاليمه الوسطية السمحة فى عقولكم، حتى تكونوا، بعد التخرج، دعاة خير وسلام فى كل بقاع  الدنيا».  
 
وأشار فى لقائه بوفد أندونيسى حضره نائبا رئيس الجامعة الدكتور أشرف عطية  البدويهى، والدكتور طارق سلمان، إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع الطلاب الوافدين؛ للتعرف على أى عقبات قد تُواجههم خلال دراستهم، وتذليلها فورًا؛ بما يُسهم فى تيسير سُبل التعلم، واستيعاب المقررات الدراسية، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. 
 
أوضح أنه يحرص على مد جسور التعاون العلمى والثقافى وتبادل الخبرات الأكاديمية مع مختلف المؤسسات التعليمية الدولية المعتمدة؛ بما يضمن إرساء المنهج الأزهرى فى مختلف أنحاء العالم، وبناء الوعى الدينى السليم؛ للإسهام الفعَّال فى تحقيق التعايش السلمى والاستقرار المجتمعى. 
 
أعرب الوفد الإندونيسى عن شكره وتقديره للأزهر: جامعًا وجامعة، وجهوده المثمرة فى نشر علوم الإسلام بمنهجه الوسطى  المعتدل.
 
ضم  الوفد الإندونيسى عميد معهد دار النجاح باندونيسيا والدكتورعثمان قريش، المستشار التعليمى  بسفارة  إندونيسيا  بالقاهرة والدكتور توفيق الرحمان مساعد المستشار التعليمى بالسفارة.

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جامعة الازهر

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