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المجلس الأعلى للإعلام يناقش غدا إعداد وثيقة الإعلام الرياضى

الإثنين، 11 مارس 2019 08:55 م
المجلس الأعلى للإعلام يناقش غدا إعداد وثيقة الإعلام الرياضى مكرم محمد احمد -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إجتماعا لها ظهر، غدا الثلاثاء ،مع لجنة ضبط الأداء الرياضى و رئيسى تحرير مجلة الأهلى و الزمالك و ذلك لمناقشة إعداد وثيقة الإعلام الرياضى .

 

كما تعقد لجنة إعداد التقرير النصف سنوى للمجلس اجتماعا لها غدا الثلاثاء ،لمراجعة المسودة النهائية للتقرير النصف سنوى عن حالة الاعلام فى مصر.

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد  ،عقد اجتماعاً للجنتى ضبط أداء الإعلام الرياضى والشكاوى، بحضور إبراهيم المنيسى  ، رئيس تحرير مجلة الأهلى ،  وعلى بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك لمناقشة دور المجلتين فى تنقية الأداء الإعلامى الرياضى من أى خلافات والتشاور حول آداء الإعلام الرياضى للناديين الكبيرين الأهلى والزمالك فى الفترة القادمة.

 


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