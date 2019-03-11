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المبعوث الأممى إلى ليبيا: الملتقى الوطنى الليبى يعقد فى أقل من شهر

الإثنين، 11 مارس 2019 10:43 ص
المبعوث الأممى إلى ليبيا: الملتقى الوطنى الليبى يعقد فى أقل من شهر المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة
كتب : أحمد جمعة
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قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، إنه سيعلن موعد عقد الملتقى الوطنى الليبى خلال أيام، مؤكدا أن الملتقى سيعقد فى أقل من شهر، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تعمل فى الوقت الراهن على إنهاء بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية فى هذا الشأن.

 

وأكد سلامة فى تصريحات تليفزيونية، أن الملتقى سيعتمد على بوتقة واسعة من المدخلات منها ما جاء فى اجتماعات مجلسى النواب والدولة ومبادرات ولقاءات أبوظبى وباريس وباليرمو، وخطة العمل الأممية التى سيحولها الملتقى الوطنى إلى مخرجات.

 

وأضاف سلامة أن الملتقى الوطنى الليبى سيمثل 23 فئة من الليبيين جميعا تشمل المدن، الأحزاب، رؤساء الجامعات، رؤساء النقابات، شيوخ القبائل، البلديات، أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة، كل الأجسام الاجتماعية والسياسية، والمكونات والأقليات العرقية، مؤكدا أنه سيكون هناك ممثل أو اثنين عن كل فئة.

 

وأشار غسان سلامة إلى أن البعثة الأممية قامت بدراسة الوضع فى 14 مدينة ليبية لاختيار إحداها لاستضافة فعاليات الملتقى، واستقر الاختيار على ثلاث مدن ستستضيف إحداها الملتقى الوطنى الليبى، منوها إلى أنه سيختار المدينة اليوم.


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