القائم بأعمال سفارة أمريكا يؤكد دعم الولايات المتحدة لمصر خلال زيارته للمنيا

كتبت: إنجى مجدى

قام القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة، توماس جولدبرجر، بزيارة إلى مدينة المنيا.

وقد التقى القائم بالأعمال جولدبرجر وأعضاء فريق السفارة مع رئيس جامعة المنيا الدكتور، مصطفى عبد النبى، وكبار معاونيه، وحضر حفل استقبال بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى متحف جامعة المنيا للفنون الجميلة. وشهد الحفل استعراض الأنشطة الفنية والإنسانية الحيوية لفولبرايت فى مصر.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية، الاثنين، التقى القائم بالأعمال بمحافظ المنيا اللواء، قاسم حسين، الأحد، حيث ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المحافظة التى يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وقد عرض القائم بالأعمال المبادرات والأنشطة العديده للسفارة فى محافظة المنيا، بما فى ذلك المساعدات المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى قطاعات الزراعة والمياه والأعمال والسياحة والصحة، بالإضافة إلى برنامج نشط لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الثانوية، وغيرها من برامج التبادل والتعاون بين شعبى البلدين.

كما شارك جولدبرجر مع المحافظ فى زيارة إلى فرع مكتبة مصر العامة فى المنيا والتقى بخريجي برنامج ACCESS لدراسة اللغة الإنجليزية الذى يوفر الفرصة لآلاف من طلاب المدارس الثانوية فى جميع أنحاء مصر لدراسة اللغة الإنجليزية على مدار عامين كاملين.

وأعرب القائم بالأعمال ومسئولى السفارة عن بالغ تقديرهم للترحيب الحار والدعم من المسئولين والجامعة وأهل المنيا خلال هذه الزيارة الهامة.