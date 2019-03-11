الطقس متقلب.. اعرف توقعات حالة الجو الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد

كتب محمود راغب

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليصل ذروته غدا الثلاثاء، على أن يشهد الأربعاء تغيرا سريعا فى حالة الطقس، حيث توقعات بطقس غير مستقر على أغلب الأنحاء وانخفاض سريع وملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتحذيرات هيئة الأرصاد فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة حتى غدا الثلاثاء.

2- غدا الثلاثاء سيكون ذروة الارتفاع بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة ستصل 28 درجة.

3- يشهد بعد غد الأربعاء تحولا ملحوظا فى حالة الطقس.

4- يتوقع أن يشهد الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة تصل إلى 7 درجات.

5- توقعات بنشاط للرياح بعد غد الأربعاء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

6- نشاط الرياح قد يصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار هناك.

7- فرص الأمطار متوقع أن يمتد للوجه البحرى، وقد يصل للقاهرة.

8- حذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس بسبب الانخفاض المتوقع بدرجات الحرارة الأربعاء.

9- يسود يوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

10- نشاط الرياح الأربعاء سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

11- سيؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.