"الصحفيين" تعرض "عبور وانتصار" على مسرح النقابة فى ذكرى تحرير سيناء

وأشار رئيس لجنة النشاط فى بيان له، الى أن عرض المسرحية التى استضافتها النقابة من قبل فى ذكرى انتصارات أكتوبر يأتى بعد النجاح الكبير الذى لاقته من الزملاء وأسرهم، وطلب عدد كبير منهم على عرضها مرة أخرى، وحتى يشاهدها الزملاء الذين لم يشاهدوها من قبل.

وأكد الزناتى على حرصه أن يكون العرض على مسرح النقابة بالمجان تماما ودون أى تكلفة على النقابة فى كل الأمور المتعلقة بالعرض وتجهيزاته لتقديم خدمة فنية راقية للزملاء وأسرهم ، حيث يضم العرض عددا كبيراً من الفنانين المعروفين منهم ناصر سيف وَعَبَد السلام الدهشان ومنير مكرم وعادل الكومى ومحمد عابدين وعادل شعبان والعمل من تأليف وإخراج وتأليف الفنان الكبير محمد الخولى.