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"الصحفيين" تعرض "عبور وانتصار" على مسرح النقابة فى ذكرى تحرير سيناء

الإثنين، 11 مارس 2019 09:31 ص
"الصحفيين" تعرض "عبور وانتصار" على مسرح النقابة فى ذكرى تحرير سيناء حسين الزناتى السكرتير العام المساعدو رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على عرض مسرحية "عبور وانتصار" بالمجان للصحفيين وأسرهم على مسرح النقابة، وذلك فى شهر إبريل المقبل، مع ذكرى الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، ولمدة 10 أيام بدءاً من الخميس 4 إبريل.

وأشار رئيس لجنة النشاط فى بيان له، الى أن عرض المسرحية التى استضافتها النقابة من قبل فى ذكرى انتصارات أكتوبر يأتى بعد النجاح الكبير الذى لاقته من الزملاء وأسرهم، وطلب عدد كبير منهم على عرضها مرة أخرى، وحتى يشاهدها الزملاء الذين لم يشاهدوها من قبل.
 
وأكد الزناتى على حرصه أن يكون العرض على مسرح النقابة بالمجان تماما ودون أى تكلفة على النقابة فى كل الأمور المتعلقة بالعرض وتجهيزاته لتقديم خدمة فنية راقية للزملاء وأسرهم ، حيث يضم العرض عددا كبيراً من الفنانين المعروفين منهم ناصر سيف وَعَبَد السلام الدهشان ومنير مكرم وعادل الكومى ومحمد عابدين وعادل شعبان والعمل من تأليف وإخراج وتأليف الفنان الكبير محمد الخولى.
 
 
 
 
 

 


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