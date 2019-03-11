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"الصادرات والواردات": فحص 17 ألفا و138رسالة معملية خلال يناير الماضى

الإثنين، 11 مارس 2019 02:29 م
"الصادرات والواردات": فحص 17 ألفا و138رسالة معملية خلال يناير الماضى اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
كتب - إسلام سعيد
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قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن معامل الهيئة فحصت 17 ألفا و138 رسالة معملية، خلال يناير الماضى، بإجمالى وزن 3 ملايين و149 ألفا و586 طنا، حيث تم قبول 16 ألفا و967 رسالة بإجمالى وزن 3 ملايين و147 ألفا و272 طنا، ورفض 171 رسالة بإجمالى وزن 2315 طنا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
 
وأوضح "جابر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن معامل الهيئة الصناعية قامت بفحص 10آلاف و782 رسالة صناعية بإجمالي وزن 636 ألفا و179 طنا خلال يناير الماضي، وتم قبول 10 آلاف و691 رسالة بإجمالي وزن 634 ألفا و959 طنا، وكانت أهم الأصناف المقبولة "قطع غيار السيارات، والملابس، وأدوات المائدة"، وتم رفض 91 رسالة بإجمالي وزن 1220 طنا وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الحقائب والمحافظ والأحذية، والفلاتر، وأدوات كهربائية".
 
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، قامت الهيئة بفحص 6 آلاف و356 رسالة غذائية بإجمالي وزن مليونين و513 ألفا و407 أطنان، خلال يناير الماضي، وتم قبول 6 آلاف و276 رسالة بإجمالي وزن مليونين و512 ألفا و313 طنا، وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "، وتم رفض 80 رسالة بإجمالي وزن 1094 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "لقاحات بيطرية، وألوان غذائية، وإضافات أعلاف، وتونة معلبة، ومبيدات، وسمك فيليه باسا، ودقيق، وبرقوق، وكاجو، وقطن خام، وشعير، ومسحوق ثوم، ومنتجات الألبان" .
 
 

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