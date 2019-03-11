الشيخ محمد بن زايد يكرم الجهات الداعمة لصندوق الوطن: فخورون بعطائهم

كتبت ريهام عبد الله

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الجهات الأولى فى دعم صندوق الوطن، قائلا :"فخورون بعطائهم ومشاركتهم".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "سعدت بتكريم أوائل الجهات الداعمة لصندوق الوطن ..فئة من مجتمعنا تبذل بسخاء لأجل المساهمة في تنمية مجتمعها ووطنها.. فخورون بعطائهم ومشاركتهم".



تكريم داعمى صندوق الوطن



محمد بن زايد يكرم داعمي صندوق الوطن



محمد بن زايد

كان الشيخ محمد بن زايد قد شهد اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة ووزارة مالية توجو لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توجو بقيمة 55 مليون درهم .