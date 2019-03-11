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السيسى يوجه كامل الوزير ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد

الإثنين، 11 مارس 2019 01:11 م
السيسى يوجه كامل الوزير ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفريق كامل الوزير
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
 
 
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.
 
 
 
 

 

 


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