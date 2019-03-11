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"الزراعة" حزمة توصيات للفلفل الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق

الإثنين، 11 مارس 2019 05:00 ص
"الزراعة" حزمة توصيات للفلفل الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق الفلفل - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والإرشادات والتوصيات الفنية لزراعات الفلفل فى الموسم الصيفى خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات .

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه من أهم الممارسات الجيدة فى زراعة محصول الفلفل لزيادة الإنتاج خلال الموسم الصيفى، تجهيز الأرض المستديمة لزراعة العروة الصيفى للفلفل والباذنجان بنفس الطريقة المذكورة فى العروة الشتوى للفلفل، واستمرار جمع محصول الفلفل الأخضر الشتوى بمعدل مرة كل أسبوع .

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من أهم الممارسات الجيدة أيضًا لمحصول الفلفل، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار، ويجب الاهتمام بالرى والتسميد ومكافحة البياض الدقيقى والمن والعنكبوت الأحمر، يمكن فتح الصوب ليلا ونهارا فى النصف الثانى من هذا الشهر عند تحسن الظروف الجوية.

 

 

 

 

 


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