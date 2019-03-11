"الزراعة" توافق على تصدير 198 ألف شتلة فاكهة من 11 صنفا

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة معهد بحوث البساتين، وافقت على تصدير 198 ألف شتلة فاكهة لما يقرب من 11 صنفا، لدول السعودية، وإثيوبيا، يطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 21 ألف و100 شتلة الى تركيا من أصناف كيت سكرى، وتصدير 25 ألف شتلة الى السعودية من أصناف عنب بناتى ، خوخ ، رمان ، كمثرى، تفاح ، ليمون ، والموافقة على تصدير 27 ألف شتلة إلى السعودية من أصناف يوسفى، برتقال ، ليمون خوخ ، مشمش، برقوق ، كمثرى، توت بلدى، تين ، رمان ، كاكى، لوز، مانجو .

وأوضح التقرير، أن من ضمن الموافقات ، تصدير 24 ألف و700 عقلة وشتلة إلى السعودية ، من أصناف مانجو كيت، ومشمش، وكاكى، وبرقوق، قشطة بلدى، تفاح انا، رمان منفلوطى، وتوت عمانى، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 100 ألف شتلة إلى دول إثيوبيا من أصناف شتلات الفراولة المبردة ، وجاءت الموافقات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضى.

وتابع التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.