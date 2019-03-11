الرئيس المكسيكى يحتفل بمرور 100 يوم على توليه منصبه

رويترز

يحتفل الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمرور مائة يوم على توليه سلطة البلاد، فى ظل ما وصفه بـ"العلاقات الودية" بين إدارته والولايات المتحدة.

وقال لوبيز - حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين - "الحديث الاتهامى والغاضب لم يعد مسموعًا بين الجانبين، وبدلًا من ذلك نستخدم الدبلوماسية والتواصل المستمر".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه عندما تولى أوبرادور مهام منصبه فى الأول من شهر ديسمبر الماضي، انتاب العديد من الأشخاص مخاوف من أن يقع صدام بين الرئيس المكسيكى اليسارى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، غير أن الطرفين حافظا على علاقات مدنية بينهما.

وأضافت الشبكة أن المكسيك قد تعاونت بهدوء مع الولايات المتحدة من خلال السماح بترحيل طالبى اللجوء إليها، بينما هم ينتظرون البت فى قضاياهم المتعلقة باللجوء.