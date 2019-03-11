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الرئيس الإيرانى يغادر إلى العراق فى زيارة رسمية

الإثنين، 11 مارس 2019 09:07 ص
الرئيس الإيرانى يغادر إلى العراق فى زيارة رسمية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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غادر الرئیس الإیرانى حسن روحانى العاصمة طهران، الیوم /الاثنین/ متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية تستمر 3 أيام.
وأشارت وكالة أنباء (أرنا) الإيرانية إلى أنه من المقرر أن يلتقى روحانى، خلال زيارته، بنظيره العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدى، ورئیس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، والمرجع الشيعي العراقى على السيستانى، لبحث العلاقات الثنائیة فى مختلف المجالات وتوسیع وتعزیز التعاون الإقلیمى المشترك.
وكان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قد وصل أمس /الأحد/ إلى العاصمة العراقية بغداد، تمهيدا لزيارة روحاني التي تبدأ اليوم.


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