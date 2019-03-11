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الدفاع الروسية: قطار غنائم الحرب على الإرهاب فى سوريا يصل إلى مدينة أوفا

الإثنين، 11 مارس 2019 02:23 م
الدفاع الروسية: قطار غنائم الحرب على الإرهاب فى سوريا يصل إلى مدينة أوفا نائب وزير الدفاع الروسى أندريه كارتابولوف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا قد وصل إلى مدينة أوفا فى جمهورية باشكيريا الروسية.
وقال نائب وزير الدفاع الروسى أندريه كارتابولوف - خلال مسيرة نظمت استقبالا لهذا القطار، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم الاثنين : "إن هذا العمل يحظى باهتمام حقيقى لدى المواطنين فى روسيا"، مشيرا إلى أن أكثر من 150 ألف شخص زاروا معروضات القطار على مدار أكثر من أسبوعين .
وأضاف :" أن معروضات القطار تتضمن الكثير من مقتنيات سلاح المهندسين الروس، حيث أن وحدة من الجنود التابعة للواء الهندسى-12 المنتشرة فى باشكيريا قد ساهمت بشكل كبير فى عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية فى سوريا،خاصة فى مدينة تدمر السورية . 
يُذكر أن مسيرة قطار غنائم الحرب على الإرهاب فى سوريا الذى يُطلق عليه "نقطة التحول السورى"، انطلقت فى موسكو فى 23 فبرايرالماضى بقرار من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وسيقطع القطار، الذى يحمل أسلحة ومعدات تم الاستيلاء عليها من المسلحين فى سوريا، حوالي 29 ألف كيلومتر وسينهى رحلته فى حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة موسكو فى أبريل المقبل.


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