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الإثنين، 11 مارس 2019 04:06 م
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الخرطوم يعتزم سحب فئة "الخمسين جنيها" القديمة من التداول

الإثنين، 11 مارس 2019 03:57 م
الخرطوم يعتزم سحب فئة "الخمسين جنيها" القديمة من التداول الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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صرح محافظ بنك السودان المركزى، حسين جنقول، بأن الخرطوم، ستتخذ قرارا بسحب فئة الخمسين جنيها القديمة من التداول، وذلك خلال الفترة المقبلة .

وأضاف - فى تصريح صحفى عقب لقائه برفقة وزير المالية مصطفى حولى، رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا اليوم الاثنين، أنه تم خلال اللقاء بحث جهود البنك المركزى فى توفير النقد .

أشار إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لجهود بنك السودان فى رفع معدل صادرات البلاد من الذهب، من خلال استقطاب أكبر كمية منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك لتحقيق عائدات، فضلا عن مساهمة البنك فى تشجيع الصادرات وزيادة حجمها واستخدام العائدات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين .

 


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السودان

بنك السودان المركزى

الخرطوم

فئه الخمسين جنيها




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