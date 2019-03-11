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الإثنين، 11 مارس 2019 01:57 م
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الخارجية تستضيف الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بالدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

الإثنين، 11 مارس 2019 01:07 م
الخارجية تستضيف الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بالدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الاجتماع الثالث للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
كتب : أحمد جمعة
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تستضيف وزارة الخارجية يومى 11 و12 مارس الجارى الاجتماع الثالث لكبار المسئولين من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. ويتناول الاجتماع أطر وأولويات التشاور السياسى والتعاون فيما بينها فى المجالات الاقتصادية والأمنية.

 

وحسب بيان للخارجية يتناول الاجتماع تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع فى البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة فى ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسى فى ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية.

 

ويشارك فى الاجتماع إلى جانب جمهورية مصر العربية، كبار المسئولين بوزارات الخارجية ومن العسكريين لدول المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية اليمن.


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