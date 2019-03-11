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الخارجية الأمريكية تعزى أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الإثنين، 11 مارس 2019 10:21 ص
الخارجية الأمريكية تعزى أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن تعازيه العميقة لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التى تحطمت أمس الأحد، وأسفرت عن مصرع 157 شخصا من جنسيات مختلفة.

وكتب بومبيو على حسابه الشخصى على تويتر: "تعازينا للأمريكيين، وجميع العائلات الأخرى المتضررة من هذه الكارثة المأساوية للخطوط الجوية الإثيوبية".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونى -عن بيان وزارة الخارجية - أن سفارتى واشنطن فى كل من أديس أبابا، ونيروبى وبالتنسيق مع مجلس سلامة النقل القومى الأمريكى، تعملان مع الحكومة الإثيوبية، والخطوط الجوية الإثيوبية لتقديم كل مساعدة ممكنة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت أن ثمانية أمريكيين كانوا من بين ضحايا حادث الطائرة المنكوبة.

 


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