الحكومة: استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية من المتعدين على أراضى الدولة

كتبت هند مختار

كشف تقرير الحكومة النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و 23.9 مليون م 2 أراضي مباني خلال النصف الأول من العام 2018/2019 ، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة .