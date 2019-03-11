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الحكومة: استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية من المتعدين على أراضى الدولة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:16 ص
الحكومة: استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية من المتعدين على أراضى الدولة مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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كشف تقرير الحكومة النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و23.9 مليون مأراضي مباني خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة.  

ولفت التقرير إلى أن محور التنمية الاقتصادية تضمن أيضاً تحسين إدارة المالية العامة للدولة، واشتملت الإصلاحات المالية المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة الإنفاق العام؛ إصلاح وترشيد منظومة الدعم، ومتابعة تفعيل استخدام منظومة إدارة معلومات مالية الحكومة GFMIS، وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء على مستوى 22 وزارة

 


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