"الجنايات"تواصل اليوم محاكمة ضباط الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت

كتب سليم على

تواصل الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد تأجيل محاكمة 6 ضباط وأمينى شرطة فى اتهامهم باحتجاز وتعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

وقررت المحكمة فى جلستها السابقة بعضوية المستشارين علاء الدين سيد مرعى وأشرف الهوارى استمرار حبس المتهمين فى القضية رقم 6545 لسنة 2017.

ووجهت النيابة للمتهمين "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.