التنمية الصناعية تعلن توافر مصانع جديدة فى 3 مجمعات

كتب - إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن توافر عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة بنظام الطرح العام بكل من مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن "السادات، برج العرب الجديدة – مجمع العصافرة بمحافظة الدقهلية" بمساحات 192 م "144 م مغطي + 48 مكشوف" وكذا مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية بمساحات تبدأ من 100 م بنظام الإيجار أو حق الانتفاع طبقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح الخاص بكل مجمع لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بأنشطة "هندسي – كيماوي – تعديني – قوي – غزل ونسيج – وصناعات بلاستيكية بمجمع مرغم".

وأشارت الهيئة العامة فى نشرتها للمستثمرين، إلي أن ثمن الكراسة يبلغ 2000 جنيه ولا يرد وتسدد نقداً "غير شاملة ضريبة القيمة المضافة".

وأوضحت الهيئة العامة، شروط التقديم وهي كالأتى، أولاً بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة بمدن "السادات – برج العرب الجديدة – ومجمع العصافرة بمحافظة الدقهلية"، دراسة جدوي فنية معتمدة من مكتب استشاري متخصص، وسداد ضمان مالي 5000 جنيه لكل وحدة تأمين جدية، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب غير مستردة 2500 جنيه خلاف ضريبة القيمة المضافة، وثانياً، بالنسبة لمجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم، يتم دراسة جدوي فنية ومالية معتمدة من مكتب استشارى متخصص، وسداد ضمان مالي 2000 جنيه تأمين جدية، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب غير مستردة 2500 جنيه خلاف ضريبة القيمة المضافة، ويتم سداد كافة المبالغ أعلاه عن طريق إيداع نقدي في حساب الهيئة رقم 1440013304127 لدي بنك الإسكندرية.

واختتمت، أن يتم سحب الكراسات من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 42 محور السلام التجمع الخامس القاهرة الجديدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم 13-3-2019 وهي متاحة من خلال الشباك الواحد بالهيئة لحين نفاذ تلك الوحدات.