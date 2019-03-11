video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تنفى 4 شائعات.. أبرزها وقف الدعم عن أسر السجناء

الإثنين، 11 مارس 2019 02:05 م
"التموين" تنفى 4 شائعات.. أبرزها وقف الدعم عن أسر السجناء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقى الدعم منهم.

 

وأكدت الوزارة، على أنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية ومديرى مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى وهى : الأرز وزيت الخليط 800 ملى والدقيق والصلصة، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أى من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

 

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول توقف موقع "دعم مصر" التابع لوزارة التموين عن تلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع "دعم مصر" لتلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة فى تلقى التظلمات والتى بدأت منذ أول مارس وتستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية .

 

كما نفت ما تردد من أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التموينى، مُشددةً على استمرارهم فى الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقًا للمعتاد، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأى العام.

 

وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: "زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة: استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية من المتعدين على أراضى الدولة

السجناء

السلع

الدعم التمويني

تقرير الشائعات

مصر

مجلس الوزراء




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة