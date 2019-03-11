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"التعليم" تكشف حقيقة شائعة السجن 7 سنوات كعقوبة للغش وفشل نظام التعليم الجديد

الإثنين، 11 مارس 2019 02:44 م
"التعليم" تكشف حقيقة شائعة السجن 7 سنوات كعقوبة للغش وفشل نظام التعليم الجديد
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول فشل وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الجديد وإلغائه خلال العام القادم، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدةً أنه لم ولن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، وأنه قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد خاصةً مع نجاح تطبيقه في عامه الأول.

 

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب نظراً لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنياً بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

 

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة لغش الطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب  7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.

 

وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.


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