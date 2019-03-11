"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين والمكفوفين لعام 2019

إعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2018/2019.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (ٍSTEM) للدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 اعتباراً من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 3/7/2019.
كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات إعتبارا من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.
وقد حرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.
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