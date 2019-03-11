"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين والمكفوفين لعام 2019

كتب محمود طه حسين

إعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسى ‏الحالى 2018/2019.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (ٍSTEM‏) للدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 اعتباراً ‏من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏

كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات إعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.

‏ ‏وقد حرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.