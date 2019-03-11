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"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين والمكفوفين لعام 2019

الإثنين، 11 مارس 2019 11:21 ص
"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين والمكفوفين لعام 2019 امتحانات الثانوية العامة- أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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إعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)  (الدور الأول) للعام الدراسى ‏الحالى 2018/2019.
 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (ٍSTEM‏)  للدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 اعتباراً ‏من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم  الاربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏
 
كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية  للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي  ‏‏2018/2019، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات إعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.
 
‏ ‏وقد حرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة  لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)،  وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.
 
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