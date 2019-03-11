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التجارة الخارجية اليابانية: إصلاح التعليم ودعم الاستثمار بمصر يجذب شركات جديدة

الإثنين، 11 مارس 2019 03:49 م
التجارة الخارجية اليابانية: إصلاح التعليم ودعم الاستثمار بمصر يجذب شركات جديدة السفير اليابانى ومحمود العربى- أرشيفية
كتب إسلام سعيد تصوير كريم عبد العزيز
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قال هيرويوكي ايشيجى، هيئة التجارة الخارجية اليابانية - منظمة جتيرو - إن بلاده يمكن أن تساعد مصر لاعتماد النموذج اليابانى فى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على التصدير، مشيراً إلى أن إصلاح التعليم ودعم مناخ الاستثمار في مصر يساهم فى دعم الاستثمارات الأجنبية وجذب شركات جديدة.
 
وأكد رئيس جيترو، إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي يقدر التعليم اليابانى لذلك تم اعتماد النموذج الياباني التعليمى فى عدد من المدارس المصرية.
 
وأضاف ايشيجى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بنسبة 99.7% فى بناء نهضة اليايان،  لذلك لابد أن تقوم مصر بدعم هذه الشركات.
 
وأوضح أن منظمته تسعى للترويح للاستثمار في مصر لكن هذا يتطلب تحسن تقديرات الشركات اليابانية العاملة في مصر وهو ما يساهم في جذب شركات يابانية جديدة، إضافة إلى عوامل أخرى يجب أن توفرها مصر للشركات والمؤسسات العاملة لديها.
 
يشار إلى أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) هي مؤسسة عامة ذات وضع خاص تهدف إلى تعزيز التجارة بين اليابان والشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تأسست عام 1958، ويبلغ عدد فروعها خارج اليابان 76 فرعا تعمل جميعها على مساعدة الشركات الأجنبية على الدخول إلى الأسواق اليابانية
 وتقدم هيئة جترو مجموعة متنوعة من الخدمات منها تنظيم معارض وأسواق تجارية وإيفاد بعثات في التجارة الدولية والاستثمار.
 
 
 

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