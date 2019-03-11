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الاقتصاد التركى ينكمش 3% فى الربع الأخير من 2018

الإثنين، 11 مارس 2019 09:54 ص
الاقتصاد التركى ينكمش 3% فى الربع الأخير من 2018 بورصة تركيا - ارشيفية
رويترز
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أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التركى انكمش 3 %، على أساس سنوى فى الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته رويترز.
 
 
ومع مرور العملة التركية، بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضى، نما الاقتصاد 2.6 % فى 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 %.
 
 
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى انكماش الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع بعد التعديل فى ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 %، مقارنة بالربع السابق، وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 %على أساس سنوى فى الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولى البالغ 1.6 %.
 
 
 

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