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الإثنين، 11 مارس 2019 04:45 م
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الاشتباه فى تسمم طلاب بمدرسة فى المنيا.. و"الصحة" تؤكد استقرار حالتهم

الإثنين، 11 مارس 2019 04:05 م
الاشتباه فى تسمم طلاب بمدرسة فى المنيا.. و"الصحة" تؤكد استقرار حالتهم إسعاف - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استقرار الحالة العامة لجميع الطلاب الذين اشتكوا من وجود حالات قيء وغثيان وذلك للاشتباه في اصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بسكوت بمدرسة شيبة الشرقية بأبوقرقاص.
 
وأوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تحويل الحالات إلى مستشفى المنيا العام، ومستشفى الفكرية المركزي بأبو قرقاص، وقد تم استقبالهم جميعًا عن طريق الفريق العلاجي بالمستشفى، الذى قام بالتعامل السريع مع الحالات.
 
وأضافت إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية اللازمة، وأن جميع الحالات مستقرة حالياً وتم السماح لبعضهم بالخروج من المستشفى نظرًا لتحسن حالتهم الصحية.
 
من جانبه، كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة الطلاب وتقديم تقرير أولًا بأول حتى خروج جميع الطلاب من المستشفى.
 
 

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