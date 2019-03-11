"الإنتاج الحربى" تشارك بمعرض الدفاع الدولى فى العراق "IQDEX 2019"

كتب ــ زكى القاضى

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص بمعرض الدفاع الدولي فى العراق "IQDEX" والمقام خلال الفترة من 9-12 مارس الجارى بأرض معرض بغداد الدولى فى دورته الثامنة .

وتقوم الوزارة بعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض والتى تتمثل فى عرض الأسلحة الصغيرة والرشاشات والذخائر المختلفة الأعيرة إلى جانب نماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل) وكبارى الاقتحام والمواصلات .

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من أنظمة التسليح الحديثة، كما تعد فرصة هامة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "إيدكس 2020" المقرر إقامته في مصر في دورته الثانية خلال شهر ديسمبر 2020 ، فى ظل النجاح الذي حققه فى دورته الأولى العام الماضي .

جدير بالذكر، أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي تعد تأكيدا على مساندة مصر لدولة العراق الشقيقة فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب، وإيمانا بأن هذا المعرض إنما هو رسالة للعالم عن قوة دولة العراق خاصة والوطن العربي عامة فى قدرته على خوض غمار المنافسة فى التصنيع الحربي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة .







