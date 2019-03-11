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الإسكان تعلن طرح 480 وحدة للحجز بـ"الإسكان المتميز" بمدينة دمياط الجديدة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:20 ص
الإسكان تعلن طرح 480 وحدة للحجز بـ"الإسكان المتميز" بمدينة دمياط الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب ـ أحمد حسن
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 480 وحدة سكنية للحجز بـ"الإسكان المتميز" بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و109 م2 (العمارات بارتفاع أرضى + 5 أدوار متكررة)، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.
 
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وموقع الهيئة (www.newcities.gov.eg).
 
وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 12/3/2019، ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفورى، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).​
 
 

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