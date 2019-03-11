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الإثنين، 11 مارس 2019 02:47 م
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الأمم المتحدة: تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية "كارثة" للمنظمة

الإثنين، 11 مارس 2019 02:30 م
الأمم المتحدة: تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية "كارثة" للمنظمة متعلقات ضحايا الطائرة الإثيوبية
رويترز
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قال مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة فى جنيف إن المنظمة الدولية شهدت أكبر خسارة فى صفوف موظفيها منذ سنوات فى تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى نيروبى.

ولم يذكر مولر تحديثا لعدد قتلى المنظمة بين ضحايا الحادث. وقال مولر بعد دقيقة حداد أمام نحو 150 من موظفى الأمم المتحدة "إنها واحدة من أكبر الكوارث التى لحقت بنا منذ سنوات".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان مساء أمس الأحد إن العدد المبدئى للقتلى من الأمم المتحدة هو 19 شخصا من خمس وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة على الأقل بما فيها منظمة الهجرة. وقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157.

 

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